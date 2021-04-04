Emre Belözoğlu transfer etmişti! Mert Hakan Yandaş...

Fenerbahçe’de teknik heyet değişimiyle beraber Mert Hakan Yandaş ismi dikkat çekmeye başladı. Emre Belözoğlu’nun, sarı-lacivertli ekibe transferini sağladığı genç orta sahaya daha fazla şans tanımanın planlarını yaptığı aktarıldı.

04 Nisan 2021 Pazar - 12:00 | Son Güncelleme : 04 04 2021 - 12:16
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Fenerbahçe’de teknik sorumlu olarak Emre Belözoğlu’nun göreve gelmesiyle birlikte takımda ciddi değişimler yaşanacak.
 
Belözoğlu yeni sistemde temaslı oyunun yanı sıra pas oyununu da sahaya yansıtmak istiyor. Bu çerçevede koşan, mücadele eden ve aynı zamanda topu iyi kullanan isimler ön plana çıkacak.
 
Bu isimlerin başında da Mert Hakan Yandaş geliyor. Emre Belözoğlu sezon başında sportif direktörlük yaparken Mert Hakan’ın transferinde önemli rol oynadı. Galatasaray’a transfer olmak üzereyken 25 yaşındaki orta sahayı Fenerbahçe’ye kazandırdı. İkili arasındaki ilişki de oldukça iyi. İnişli çıkışlı bir grafik çizen Mert Hakan Yandaş’ın en kötü günlerinde eski sportif direktörü her zaman destek verdi.
 
Hatta bunu medya ile de paylaştı. Sohbet toplantıları ya da basın toplantılarında her seferinde Mert Hakan’a olan güveninden bahsetti. Erol Bulut’un ayrılığı ve Emre Belözoğlu’nun göreve gelişi ile birlikte takımda yaşanacak en ciddi değişimlerden biri de orta sahada olacak.
 
Mert Hakan’ın bu orta sahanın değişilmez ismi olacağı öğrenildi. Belözoğlu’nun istediği agresif orta sahaya katkı sağlayacak olan genç futbolcu şutları ve pasları ile de oyunun iki yönlü oynanmasını sağlayacak. (Hürriyet)
 

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Etiketler: Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş Emre Belözoğlu
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