Emre Çolak Hatayspor'da!

Emre Çolak'ın yeni takımı belli oldu. Son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak, Hatayspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

27 Mayıs 2021 Perşembe - 16:54
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Süper Lig'in flaş takımlarından Hatayspor Emre Çolak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
 
Son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak bugün Hatayspor'lu yetkililerle İstanbulda bir araya geldi ve resmi sözleşmeyi imzaladı.
 
Cumartesi günü Hatay'a gidecek 30 yaşındaki futbolcu için imza ayrıca burada imza töreni düzenlenecek.
 
Galatasaray alt yapısında futbola başlayan Emre Çolak daha sonra Deportivo, Al Wahda ve Fatih Karagümrük formaları giymişti.
 
Kaynak: Fanatik
 

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Etiketler: Hatayspor Emre Çolak Fatih Karagümrük
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