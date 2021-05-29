Emre Çolak resmen Hatayspor'da

Fatih Karagümrük'le yollarını ayıran Emre Çolak, Hatayspor'a imza attı.

29 Mayıs 2021 Cumartesi - 14:33
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Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 
 
Atakaş Hatayspor, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak'ı transfer ettiğini ve oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Çolak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Emre Çolak'a ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun" denildi.

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Etiketler: fatih karagümrük hatayspor emre çolak
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