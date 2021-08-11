Emre Demir Barcelona'da iddiası bomba etkisi yarattı





TRT Spor 'dan Barış Yurduseven'in haber ine göre Barcelona , Emre Demir için Kayserispor 'la prensip anlaşması sağladı. Habere göre iki kulübün anlaşmaya akın olduğu ve detayların konuşulduğu belirtildi.

Emre Demir, Kayserispor formasıyla 15 yaşında Gençlerbirliği karşısında attığı golle Süper Lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu unvanını elde etmişti. Emre Demir geçtiğimiz sezon Kayserispor formasıyla 16 karşılaşmaya çıtkı ve 2 gol atıp 1 asist yaptı.

Berna Gözbaşı ise Emre Demir iddialarının ardından şu açıklamayı yaptı: