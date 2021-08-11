Emre Demir Barcelona'da iddiası bomba etkisi yarattı

11 Ağustos 2021 Çarşamba - 7:52
TRT Spor
'dan Barış Yurduseven'in haber
ine göre Barcelona
, Emre Demir için Kayserispor
'la prensip anlaşması sağladı. Habere göre iki kulübün anlaşmaya akın olduğu ve detayların konuşulduğu belirtildi.
Emre Demir, Kayserispor formasıyla 15 yaşında Gençlerbirliği karşısında attığı golle Süper Lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu unvanını elde etmişti. Emre Demir geçtiğimiz sezon Kayserispor formasıyla 16 karşılaşmaya çıtkı ve 2 gol atıp 1 asist yaptı.
Berna Gözbaşı ise Emre Demir iddialarının ardından şu açıklamayı yaptı:
"Genç yıldızlarımızın transferi ile ilgili yoğun haberler
geliyor. Şu an çok sayıda kulüp ile görüşmelerimiz sürüyor, bu ilgiden çok memnunuz ancak netleşen bir durum yok. Tek doğru kaynak kulübümüzden yapılacak açıklamadır. Beklemede kalalım"
Menajeri Ahmet Bulut: Yok nereden çıktı bu haber anlamadım, böyle bir transfer gelişmesi yok.