Emre Demir'in PSG'in kapısından döndüğü ortaya çıktı

Dünyaca ünlü kulüp Barcelona tarafından resmen transfer edilen Emre Demir, büyük bir rüyayı gerçekleştirdi. Katalan devi tarafından, “Barcelona’da bir Mersinli” anonsuyla duyurulan genç futbolcu, 2022-23 sezonunda Barcelona’da olacak.

2 milyon euro artı bonuslar karşılığında biten transferin hikayesi aslında 2017’ye dayanıyor. O dönem 13 yaşında olan Emre Demir, 10 günlük bir deneme için Barcelona’ya davet edildi.

Barça’nın meşhur akademisi La Masia’da vücut ölçülerinden futbol tekniğine kadar tüm detaylarıyla incelenen yetenekli yıldız farklı mevkiilerde oynatıldı. Orta saha haricinde sağ bek, sağ kanat, sol kanat, stoper ve forvet olarak denenen Emre, futbol zekası ve pas yeteneği nedeniyle orta saha olarak kayıt edildi.

Emre, FIFA’nın 18 yaş altına uyguladığı uluslararası transfer yasağı nedeniyle şu anda alınamadı ancak anlaşma sağlandı. Katalan kulübü, genç oyuncunun Kayserispor ’da sezon sonuna kadar devam etmesini istedi.

Barcelona tıpkı kendi oyuncusu gibi Emre Demir’in gelişimini burada izleyecek. Emre Demir’in verileri, lig kayıtları ve performansı sürekli Barcelona’ya aktarılacak.

2027 yılına kada sözleşme imzalanan ve 400 milyon euroluk serbest kalma bedeli ödenen Emre Demir önce Barcelona B’ye katılacak ardından A takımla idmanlara çıkarılacak.

PSG de istedi

Emre Demir için tek istekli kulüp Barcelona değildi. Fransa ’nın ünlü kulübü PSG de genç futbolcuyu kadrosuna katmak istedi. PSG de tıpkı Barcelona gibi başta Avrupa ülkeleri olmak üzere futbol okullarıyla dünyanın her yerinde genç futbolcu adaylarını keşfetmeye çalışıyor.

Barça bunu hep yapıyor