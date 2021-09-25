Emre Demir'in PSG'in kapısından döndüğü ortaya çıktı

Barcelona'nın transfer ettiği Emre Demir ile daha önce Fransız devi PSG'in ilgilendiği ortaya çıktı.

25 Eylül 2021 Cumartesi - 10:08
İLGİLİ HABERLER
Falcao Rayo Vallecano'ya dünyanın formasını sattırdı Hollanda'dan Ferdi Kadıoğlu hamlesi! Mustafa Denizli: Sergen ile dertleştik, kimsenin başına gelmesin... Sergen Yalçın maç sonunda konuştu: Futbolu çok bilen arkadaşlar var Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson: Uyuşukluk oldu, daldık...

Dünyaca ünlü kulüp Barcelona tarafından resmen transfer edilen Emre Demir, büyük bir rüyayı gerçekleştirdi. Katalan devi tarafından, “Barcelona’da bir Mersinli” anonsuyla duyurulan genç futbolcu, 2022-23 sezonunda Barcelona’da olacak.
 
2 milyon euro artı bonuslar karşılığında biten transferin hikayesi aslında 2017’ye dayanıyor. O dönem 13 yaşında olan Emre Demir, 10 günlük bir deneme için Barcelona’ya davet edildi.
 
Barça’nın meşhur akademisi La Masia’da vücut ölçülerinden futbol tekniğine kadar tüm detaylarıyla incelenen yetenekli yıldız farklı mevkiilerde oynatıldı. Orta saha haricinde sağ bek, sağ kanat, sol kanat, stoper ve forvet olarak denenen Emre, futbol zekası ve pas yeteneği nedeniyle orta saha olarak kayıt edildi.
 
Emre, FIFA’nın 18 yaş altına uyguladığı uluslararası transfer yasağı nedeniyle şu anda alınamadı ancak anlaşma sağlandı. Katalan kulübü, genç oyuncunun Kayserispor’da sezon sonuna kadar devam etmesini istedi.
 
Barcelona tıpkı kendi oyuncusu gibi Emre Demir’in gelişimini burada izleyecek. Emre Demir’in verileri, lig kayıtları ve performansı sürekli Barcelona’ya aktarılacak.
 
2027 yılına kada sözleşme imzalanan ve 400 milyon euroluk serbest kalma bedeli ödenen Emre Demir önce Barcelona B’ye katılacak ardından A takımla idmanlara çıkarılacak.
 
PSG de istedi
 
Emre Demir için tek istekli kulüp Barcelona değildi. Fransa’nın ünlü kulübü PSG de genç futbolcuyu kadrosuna katmak istedi. PSG de tıpkı Barcelona gibi başta Avrupa ülkeleri olmak üzere futbol okullarıyla dünyanın her yerinde genç futbolcu adaylarını keşfetmeye çalışıyor.
 
Barça bunu hep yapıyor
 
Barcelona’nın tüm dünyada geliştirdiği güçlü bir oyuncu izleme ve tarama ağı bulunuyor. Özellikle dünyaya yayılan Barcelona Futbol Okulları sayesinde birçok ülkede henüz 12-13 yaşında olan genç futbolcu adayları takip ediliyor. Bilhassa Brezilya’daki yeteneklere odaklanan Barça, son 10 yıllık süre zarfında bu işi tamamen profesyonel bir sisteme oturttu. Her ülkede bir temsilci bulundurarak genç oyuncuların keşfedilmesi sağlanıyor.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: psg emre demir barcelona
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Altay - Beşiktaş maçından sonra yeni transfere büyük tepki! 'Onu atamazsan hangisini atacaksın arkadaş?' Altay - Beşiktaş maçından sonra yeni transfere büyük tepki! 'Onu atamazsan hangisini atacaksın arkadaş?'
Szalai'den sonra Fenerbahçe'nin yıldızına bir talip daha! Devre arasında İstanbul'a geliyorlar! Vitor Pereira ve Ali Koç....Szalai'den sonra Fenerbahçe'nin yıldızına bir talip daha! Devre arasında İstanbul'a geliyorlar! Vitor Pereira ve Ali Koç.... Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a çağrı! 'O futbolcuyu bekleyeceğine otobüs bekle daha iyi'Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a çağrı! 'O futbolcuyu bekleyeceğine otobüs bekle daha iyi' Balotelli - Sergen Yalçın gerginliği bitmedi! Yıldız futbolcu ilk kez konuştu 'Ben soyunma odasındayken...'Balotelli - Sergen Yalçın gerginliği bitmedi! Yıldız futbolcu ilk kez konuştu 'Ben soyunma odasındayken...'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.