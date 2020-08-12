Emre Kılınç 4 yıllığına Galatasaray'da

12 Ağustos 2020 Çarşamba - 15:19
| Son Güncelleme : 12 08 2020 - 15:19
Galatasaray transfer bomalarını üst üste patlatmaya devam ediyor. Dün Oğulcan Çağlayan'ı KAP'a bildiren sarı kırmızılılar Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray resmi Twitter
hesabından transfer sinyalini verirken bir ses kaydı yayınladı. Kayıttaki ismin Emre Kılınç olduğu öğrenilirken transferin önümüzdeki saatlerde resmen açıklanacağı ifade edildi.
EMRE BELÖZOĞLU DEVREYE GİRMİŞTİ
2024'e kadar Galatasaray
forması giyecek olan Emre Kılınç, Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş, hatta Emre Belözoğlu bizzat oyuncuyla görüşmüştü. Ancak Emre tercihini Galatasaray'dan yana kullandığını belirtti.