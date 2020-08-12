Emre Kılınç 4 yıllığına Galatasaray'da

Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Dün Oğulcan Çağlayan'ı KAP'a bildiren sarı kırmızılılar Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.

12 Ağustos 2020 Çarşamba - 15:19 | Son Güncelleme : 12 08 2020 - 15:19
İLGİLİ HABERLER
Bu süreçte takım çalıştırmayı düşünmüyorum Beşiktaş'ın efsane başkanlarından Süleyman Seba yarın anılacak beIN Sports'ta Melih Şendil'le yollar ayrıldı Fenerbahçe, Sinan Gümüş'ü bekliyor Mert Hakan Yandaş'ın avukatından suç duyurusu

Galatasaray transfer bomalarını üst üste patlatmaya devam ediyor. Dün Oğulcan Çağlayan'ı KAP'a bildiren sarı kırmızılılar Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.
 
Galatasaray resmi Twitter hesabından transfer sinyalini verirken bir ses kaydı yayınladı. Kayıttaki ismin Emre Kılınç olduğu öğrenilirken transferin önümüzdeki saatlerde resmen açıklanacağı ifade edildi.
 
EMRE BELÖZOĞLU DEVREYE GİRMİŞTİ
 
2024'e kadar Galatasaray forması giyecek olan Emre Kılınç, Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş, hatta Emre Belözoğlu bizzat oyuncuyla görüşmüştü. Ancak Emre tercihini Galatasaray'dan yana kullandığını belirtti.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray, Fatih Terim'in ısrarla istediği dünya yıldızını transfer ediyor! Galatasaray, Fatih Terim'in ısrarla istediği dünya yıldızını transfer ediyor!
Fenerbahçe'nin yeni sezon forması satışa çıktıFenerbahçe'nin yeni sezon forması satışa çıktı Plaj romantizmi!Plaj romantizmi! Fenerbahçe'den büyük ters köşe! Jose Sosa derken vatandaşı...Fenerbahçe'den büyük ters köşe! Jose Sosa derken vatandaşı...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.