Emre Kocadağ camiasına seslendi: Endişeniz olmasın

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ 3-1 biten Galatasaray maçından sonra siyah beyazlı camiaya seslendi ve 'Endişeniz olmasın' dedi.

08 Mayıs 2021 Cumartesi - 23:45
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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.
 
"Hakem maçta sonuca direkt etki etti"
 
"Oyuncu sakatım diyorsa bu da MR'da çıkıyorsa yapacak bir şey yok. Aboubakar fizyoterapist eşliğinde çalışmaya devam ediyor."
 
"Biz Aboubakar olmadan da çok maç kazandık. Bu işi hak ederek bu noktaya kadar getirdik. Herkese rağmen buraya kadar geldik. Daha önce bu işi bitirebildik nasip böyleymiş son iki maça kaldı. Benim endişem yok taraftarımızın da endişesi olmasın."

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Etiketler: emre kocadağ galatasaray beşiktaş
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