Emre Kocadağ camiasına seslendi: Endişeniz olmasın

"Hakem maçta sonuca direkt etki etti"

"Oyuncu sakatım diyorsa bu da MR'da çıkıyorsa yapacak bir şey yok. Aboubakar fizyoterapist eşliğinde çalışmaya devam ediyor."

"Biz Aboubakar olmadan da çok maç kazandık. Bu işi hak ederek bu noktaya kadar getirdik. Herkese rağmen buraya kadar geldik. Daha önce bu işi bitirebildik nasip böyleymiş son iki maça kaldı. Benim endişem yok taraftarımızın da endişesi olmasın."