Emre Kocadağ: Galatasaray'ın stadında şampiyonluk...

01 Mayıs 2021 Cumartesi - 23:23
Süper Lig'de Hatayspor
'u 7-0 mağlup eden Beşiktaş
'ta Asbaşkan Emre Kocadağ açıklamalarda bulundu.
"Hatay bu sene ligin flaş ekiplerinden, zor ve stresli düşündüğümüz bir maçtı ama Beşiktaş bugün gerçekten oynadığı oyun
, inancı ve azmiyle, bulunduğu noktayı ne kadar hak ettiğini ve anasının sütü gibi helal bir noktada olduğunu göstermiştir."
"Galatasaray'ın stadında şampiyonluk konusunu düşünmüyoruz, Galatasaray
stadında olmuş ya da başka bir yerde olmuş, ekstra bir motivasyon değil. Biz isterdik ki kendi stadımızda şampiyon olsaydık."