Emre Mor'a şok! İstenmeyen adam ilan edildi

Celta Vigo Emre Mor'u defterden sildi. İspanyol kulübü genç futbolcuyu hazırlık maçlarında bile kadroda düşünmüyor.

13 Haziran 2021 Pazar - 14:00
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İspanya Ligi ekiplerinden Celta Vigo, Emre Mor ile ilgili kararını verdi. Celta Vigo, hazırlık maçlarında oynayacak mı? Detaylar haberde...
 
Emre Mor defterden silindi
 
Marca'nın haberine göre; 24 Ocak'tan itibaren forma giymeyen Emre Mor'un Celta Vigo ile yola devam etme ihtimali bulunmuyor. Celta Vigo, Emre Mor'u defterden sildi.
 
Takımdan ayrılması için gün sayılıyor
 
Performansıyla hayal kırıklığı yaratan Emre Mor için başkan Carlos Mourino'nun da transfer beklentilerini doğruladığı ifade edildi. Emre Mor'un takımdan ayrılması için gün sayılıyor.
 
Hazırlık maçlarında da düşünülmüyor
 
Emre Mor, hazırlık kampındaki kamplarda da yer alamayacak. Futbolcu ve menajerinin de Celta Vigo'da kadro planlamasında yer almadığını bildiği de ifade edildi.
 
Eleştiriler devam etti
 
Öte yandan İspanyol basını, Emre Mor'un 'işe yaramayan büyük bir iddia' transferi olduğunu, disiplin sorunları yaşadığını yazdı.
 
Transfer pahalıya patladı
 
Futbolcu için 13 milyon Euro gibi bedelin ödenmesinin de Celta Vigo'ya pahalıya patladığı ve kulüp tarininin en pahalı transferlerinden biri olduğu ifade edildi.
 
Geçen sezonki performansı
 
Geride bıraktığımız sezonda Emre Mor 13 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. 626 dakika süre alabilen futbolcu, 8 maçta ilk 11'de oynamıştı. Emre Mor, Galatasaray'da 19 maçta skor üretememişti.

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Etiketler: emre mor celta vigo
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