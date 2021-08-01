Emre Mor'a veto! 'Düşünmüyorum'

Adı Trabzonspor ile anılan Emre Mor'a bir veto da Beşiktaş'tan geldi.

01 Ağustos 2021 Pazar - 12:40
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İspanyol kulübü Celta Vigo ile yollarını ayırmaya hazırlanan Emre Mor geçtiğimiz günlerde flaş bir hamle yapmış ve ünlü menajer Mino Raiola ile çalışmaya başlamıştı. Kariyerine yeni bir başlangıç yapmak isteyen ve Trabzonspor'un gündemine giren genç futbolcunun ismi şimdi de Beşiktaş ile anılıyor.
 
Emre Mor'un menajeri tarafından Siyah-Beyazlılar'a teklif edildiği ancak teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferi veto ettiği öğrenildi. Başarılı hoca hem özel hayatındaki düzensizlikler hem de düşen performansı nedeniyle Emre'yi takımda düşünmediğini belirtti.
 
CİMBOM'DA BEKLENENİ VEREMEMİŞTİ
 
İki sezon önce Galatasaray'da kiralık oynayan Emre Mor beklentilerin çok altında kalan bir performans sergilemişti. (Takvim)

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Etiketler: emre mor beşiktaş
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