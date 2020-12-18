Emre Mor gol atmayı hatırladı

İspanya Kral Kupası'nda 4.lig takımlarından Llanera ile karşılaşan Celta Vigo'da Emre Mor golle sahalara döndü..

18 Aralık 2020 Cuma - 8:13
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İspanya futbol Kral Kupası 1. turunda Celta Vigo, 4. lig takımı Llanera'yı deplasmanda 5-0 mağlup ederek bir üst tura çıkarken, sakatlığı sona eren Emre Mor 6 hafta sonra golle sahalara döndü.
 
Celta'da sağ omuz kemiğinden 5 Kasım'da sakatlık geçiren Emre, uzun süren tedavi sürecinin ardından son 5 gündür takımla antrenmanlara çıkıyordu. Llanera maçında ilk 11'de sahaya çıkan Emre, 60. dakikada takımının 3. golünü kaydetti. Emre, 63. dakikada yerini Iago Aspas'a bıraktı.
 
Celta Vigo'da forma giyen diğer Türk futbolcu Okay Yokuşlu ise ilk 11'de sahaya çıkarak karşılaşma sonuna kadar sahada kaldı. 

Teknik direktör Eduardo Coudet'in 12 Kasım'da göreve gelmesiyle çıkış yakalayan ve art arda üçüncü maçında galibiyet alan Celta'nın, Llanera karşısında gollerini Lautaro de Leon (Dk. 41), Nolito (Dk. 54 ve Dk. 75), Emre Mor (Dk. 60), Hugo Mallo (Dk. 83) attı.  Celta, Kral Kupası'nda 2. tura çıktı.
 

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Etiketler: emre mor celta vigo
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