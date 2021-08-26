Emre Mor Süper Lig'de! Transfer resmen açıklandı...

Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, Emre Mor'u kadrosuna kattığını açıkladı.

26 Ağustos 2021 Perşembe - 14:42
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Süper Lig'de bir dönem Galatasaray forması da giyen Emre Mor, Fatih Karagümrükj formasıyla Türkiye'ye geri döndü. Fatih Karagümrük, transferi resmen açıkladı.
 
Yapılan resmi açıklama şu şekilde:
Celta Vigo forması giyen Milli futbolcu Emre Mor'u kadromuza kattık. Nordsjaelland takımındaki performansıyla dikkat çeken Emre Mor, 2016 Avrupa Şampiyonasında A Milli takımın kadrosuna seçildi. Ardından Dortmund'a transfer olan Emre, ülkemizde Galatasaray forması da giydi. Milli formayı 15 kez terleten Emre Mor artık Karagümrük forması giyecek. İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın’ın imza attırdığı Emre Mor'a Karagümrük formasıyla başarılar dileriz.
 

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Etiketler: Emre Mor Süper Lig transfer Fatih Karagümrük
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