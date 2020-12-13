Emre Taşdemir geldi Saracchi planları rafa kalktı

Galatasaray'da bir süre öncesine kadar bonservisinin alınması planlanan Marcelo Saracchi konusundaki plan değişti. Uruguaylı bekin sakatlıkları ve yüksek maliyeti nedeniyle frene basıldı.

Ankaragücü maçında kasığından sakatlanan ve bir sonraki hafta Sivas 'a götürülmesine rağmen kendini riske etmek istemeyen Uruguaylı futbolcu, milli aradan sonraki Kayseri maçında ise performansı ile hayal kırıklığı yaratmıştı.

Son iki haftada yine sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 22 yaşındaki futbolcuyla ilgili teknik kadronun düşüncesinin olumsuza döndüğü öğrenildi. Bu hafta da takımdan ayrı çalışan genç futbolcunun sezon sonunda bonservisinin alınması düşünülüyordu ancak üst üste gelen sakatlıklar, Saracchi'nin eski formundan uzak kalması ve yüksek maliyeti nedeniyle bundan vazgeçildi.

Teknik Direktör Fatih Terim 'in, özellikle Sivas'a götürülmesine rağmen oynamayan Saracchi konusunda hayal kırıklığı içinde olduğu öğrenildi.

Taşdemir'e güveniyor

Terim bu nedenle Emre Taşdemir'e yönelirken, Saracchi'nin sakatlığını atlatması halinde bile hemen forma giymesi beklenmiyor. Emre'den fazlasıyla memnun olan tecrübeli teknik adam, zorunlu olmadıkça Saracchi'ye dönmeyi düşünmüyor.