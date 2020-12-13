Emre Taşdemir geldi Saracchi planları rafa kalktı

Emre Taşdemir'in performansından oldukça memnun kalan Fatih Terim, Saracchi planlarını rafa kaldırdı.

13 Aralık 2020 Pazar - 10:28
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da flaş Valentine Ozornwafor gelişmesi Galatasaray'da yıldız futbolcular 11'e geri dönüyor Florya'da bir yıldız var! Stili Marco Verratti Emre Akbaba'ya 2+1 sözleşme Oğulcan Çağlayan'dan vazgeçmek yok

Galatasaray'da bir süre öncesine kadar bonservisinin alınması planlanan Marcelo Saracchi konusundaki plan değişti. Uruguaylı bekin sakatlıkları ve yüksek maliyeti nedeniyle frene basıldı.
 
Ankaragücü maçında kasığından sakatlanan ve bir sonraki hafta Sivas'a götürülmesine rağmen kendini riske etmek istemeyen Uruguaylı futbolcu, milli aradan sonraki Kayseri maçında ise performansı ile hayal kırıklığı yaratmıştı.
 
Son iki haftada yine sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 22 yaşındaki futbolcuyla ilgili teknik kadronun düşüncesinin olumsuza döndüğü öğrenildi. Bu hafta da takımdan ayrı çalışan genç futbolcunun sezon sonunda bonservisinin alınması düşünülüyordu ancak üst üste gelen sakatlıklar, Saracchi'nin eski formundan uzak kalması ve yüksek maliyeti nedeniyle bundan vazgeçildi.
 
Teknik Direktör Fatih Terim'in, özellikle Sivas'a götürülmesine rağmen oynamayan Saracchi konusunda hayal kırıklığı içinde olduğu öğrenildi.
 
Taşdemir'e güveniyor
 
Terim bu nedenle Emre Taşdemir'e yönelirken, Saracchi'nin sakatlığını atlatması halinde bile hemen forma giymesi beklenmiyor. Emre'den fazlasıyla memnun olan tecrübeli teknik adam, zorunlu olmadıkça Saracchi'ye dönmeyi düşünmüyor.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: emre taşdemir saracchi galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Ve Fenerbahçe'de sabırlar taştı ilk ayrılık belli oldu.! Herkes Tisserand - Lemos zannederken... Ve Fenerbahçe'de sabırlar taştı ilk ayrılık belli oldu.! Herkes Tisserand - Lemos zannederken...
Ortalık karışacak! Falcao'dan sonra şimdi de flaş Luyindama iddiasıOrtalık karışacak! Falcao'dan sonra şimdi de flaş Luyindama iddiası Fenerbahçe camiası buz kesti! 'Sen kim Alex olmak kim'Fenerbahçe camiası buz kesti! 'Sen kim Alex olmak kim' Kadıköy'de kıyamet koptu! Pelkas'tan Erol Bulut'a büyük tepkiKadıköy'de kıyamet koptu! Pelkas'tan Erol Bulut'a büyük tepki
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.