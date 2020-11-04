En az 3 hafta yok dediler iyileşti bile

Sivas’ı da yenip 3’te 3 yapmak isteyen sarı kırmızılılarda Faslı yıldızın kadroda yer alacağı öğrenildi. Sol üst ön adalesinde hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcao ile sol kasık adale grubunda hafif-orta derece zorlanma bulunan Saracchi’nin durumu ise yarınki testlerde belli olacak.

Ligde pazar günü Sivas ile karşılaşacak olan Galatasaray ’da herkesin gözü, kulağı Belhanda, Saracchi ve Marcao’dan gelecek haber de! 3 haftalık kazanamama serisini ardından Erzurum ve Ankaragücü maçlarında gülen ve seriyi Sivas’ta da sürdürmek isteyen sarı kırmızılılarda 3 yıldız ismini de sahada görmek isteyen Fatih Terim ’e ilk müjdeli haber Belhanda’dan geldi. Ankaragücü maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Faslı yıldız dün hem salonda hem sahada çalışırken Sivas’ta kadroda yer alacağı öğrenildi.

Salonda çalışmalara başladılar

Yine sakatlıkları bulunan Marcao ve Saracchi için ise yoğun bir mesai harcanıyor. Marcao’nun sol üst ön adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilirken Saracchi’nin ise sol kasık adale grubunda hafif-orta derece zorlanma belirlendi. Tedavilerinin ardından salon çalışmalarına başlayan bu iki futbolcunun da durumunun yarın netleşmesi bekleniyor. Marcao’nun da Saracchi’nin de yarın teste tabii tutulacağı ve sonuçlarının iyi çıkması halimde Sivasspor maçında görev alacakları öğrenildi.

Donk ve Linnes hazırda bekliyor

Teknik direktör Fatih Terim hem Marcao’nun hem de Saracchi’nin pazar gününe kadar yetiştirilmesini beklerken olası bir olumsuz durum için hazırlığını yapıyor. İki oyuncunun maça kadar hazır duruma gelememesi halinde stoperde Ryan Donk, sol bekte ise Martin Linnes her an görev alabilecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada takımda diğer bir sakat oyuncu olan Emre Taşdemir ise takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.