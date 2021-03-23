Enes 3 dakika oynadı Jazz, Chicago Bulls'u affetmedi

NBA'de Utah Jazz, deplasmanda Chicago Bulls'u 120-95 mağlup etti.

23 Mart 2021 Salı - 11:53
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NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Jazz, yeni transferi Ersan İlyasova'nın yaklaşık 3 dakika süre aldığı maçta Bulls'u 25 sayı farkla yendi.
 
Sezonun 31. galibiyetini elde eden Jazz'da Donovan Mitchell 30 sayı, 6 asist, 6 ribauntla oynarken, Rudy Gobert 21 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.
 
Bulls'ta Zach LaVine'in 27 sayı, 7 ribaunt ve Thaddeus Young'ın 14 sayı, 9 ribauntluk katkısı yenilgiyi önleyemedi.
 
Clippers'tan Hawks'ın 8 maçlık serisine son
 
Los Angeles Clippers, sahasında Atlanta Hawks'ı 119-110 yenerek rakibinin 8 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.
 
22 sayı geriden gelerek kazanan Clippers'ta Kawhi Leonard 25 sayı, 7 ribauntluk katkı verirken, Terance Mann 21, Luke Kennard 20 sayı kaydetti.
 
Hawks'ta Trae Young 28 sayı, 8 asist, John Collins ise 23 sayı, 7 ribauntluk performans sergiledi.
 
Sonuçlar
 
Cleveland Cavaliers-Sacramento Kings: 105-119
 
Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 103-112
 
San Antonio Spurs-Charlotte Hornets: 97-100
 
Houston Rockets-Toronto Raptors: 117-99
 
Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 140-113
 
Memphis Grizzlies-Boston Celtics: 132-126
 
Chicago Bulls-Utah Jazz: 95-120
 
Los Angeles Clippers-Atlanta Hawks: 119-110

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Etiketler: ersan ilyasova utah jazz nba
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