Engin Verel: Yarın Fenerbahçe Başkan adaylığımı açıklayacağım

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Engin Verel, yarın Fenerbahçe Başkan Adaylığını açıklayacak.

23 Haziran 2021 Çarşamba - 22:46
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Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Engin Verel, yarın Fenerbahçe Başkan Adaylığını açıklayacak.
 
Verel, açıklamayı sosyal medyadan yaptı. Verel, "Sevgili Fenerbahçe kongre üyeleri, Başkanlık adaylığımı yarın saat 15:00 da açıklayacağım. Her şey Büyük Fenerbahçe için. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.
 
Bu durumda Fenerbahçe'de başkan adayı sayısı 3'e yükseldi.
 
25-26 Haziran'da düzenlenecek seçimli genel kurulda daha önce Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt başkan adaylığını açıklamıştı.

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