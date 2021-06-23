Engin Verel: Yarın Fenerbahçe Başkan adaylığımı açıklayacağım

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Engin Verel, yarın Fenerbahçe Başkan Adaylığını açıklayacak.

Verel, açıklamayı sosyal medyadan yaptı. Verel, "Sevgili Fenerbahçe kongre üyeleri, Başkanlık adaylığımı yarın saat 15:00 da açıklayacağım. Her şey Büyük Fenerbahçe için. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.

Bu durumda Fenerbahçe'de başkan adayı sayısı 3'e yükseldi.