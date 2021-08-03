Enis Destan için 2,5 milyon euro artı bir sonraki satıştan pay

Galatasaray'ın Altınordu'nun 19 yaşındaki forveti Enis Destan için şartlarını soruşturduğu öğrenildi.

Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesinde yer alan Enis Destanoğlu için kulübü Altınordu'nun 2.5 milyon Euro ve sonraki satıştan pay istediği bildirildi.

Bu sezon önemli gençleşme operasyonuna imza atan Galatasaray 'ın öncelikli olarak Halil Dervişoğlu'nun durumunu beklediği, buradan çıkacak kiralama ve satın alma opsiyonlarına göre Enis için de son kararını vereceği ortaya çıktı.