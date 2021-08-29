Enis Destan Salzburg için takımdan ayrıldı

Altınrodu'nun yetenekli futbolcusu Enis Destan Salzburg ile görüşmek için takımdan ayrıldı.

29 Ağustos 2021 Pazar - 13:06
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Takım arkadaşlarıyla vedalaşan golcü futbolcu, transfer görüşmeleri yapmak için Avusturya'ya gitti.
 
Avusturya Ligi ekibi Salzburg, genç futbolcu için 2.5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 30 pay teklif etmesi üzerine kulübü Altınordu oyuncuya transfer görüşmeleri için izin verdi. 19 yaşındaki oyuncu bugün takımının kampından ayrılarak transfer görüşmeleri için Avusturya'ya gitti. Almanya ve Avusturya'dan bir çok teklif alan Enis Destan, Salzburg ile anlaşma sağlayamaması durumunda diğer teklifleri değerlendirecek.
 
Avusturya'dan bir takımın daha Destan ile ciddi şekilde ilgilendiği ve resmi teklif yapacağı öğrenildi.

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Etiketler: enis destan salzburg
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