Enner Valencia maaşını çoktan çıkardı!

Fenerbahçe'de attığı kritik gollerle taraftarlarına parmak ısırtan Enner Valencia kulübüne tam tamına 18,2 milyon TL kazandırdı.

11 Mayıs 2021 Salı - 9:51
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Sezon başı bedelsiz transfer edilen ve 1.8 milyon Euro imza parası karşılığında 3 yıllık anlaşma yapılan Enner Valencia, skora yaptığı katkıyla Fenerbahçe'yi sırtlayan isim oldu. Ekvadorlu, golleri asistleriyle bugüne dek Fenerbahçe'ye direkt 16 puan kazandırdı. Valencia'nın neredeyse tüm golleri ve asistleri takımı mağlubiyetten beraberliğe ya da beraberlikten galibiyete taşıdı.
 
SANTRAFORA GEÇİNCE PATLADI
 
Erol Bulut döneminde kanatta oynatılan ve 5 gol, 2 asist kaydeden 31 yaşındaki forvet, Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle santrfora geçti ve esas katkıyı burada yaptı. Belözoğlu dönemindeki 8 maçta 6 gol atan ve 2 gol pası veren Valencia toplamda 11 gol, 4 asiste ulaştı. Fenerbahçe, Valencia'nın direkt puan kazandırdığı maçlarda 18,2 milyon TL performans primi aldı. Enner Valencia son olarak Ankaragücü maçının 90+6. dakikasında F.Bahçe'yi 2-1 galibiyete taşıyan golü attı. (Hürriyet)

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Etiketler: enner valencia fenerbahçe
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