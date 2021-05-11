Enner Valencia maaşını çoktan çıkardı!

Sezon başı bedelsiz transfer edilen ve 1.8 milyon Euro imza parası karşılığında 3 yıllık anlaşma yapılan Enner Valencia, skora yaptığı katkıyla Fenerbahçe'yi sırtlayan isim oldu. Ekvadorlu, golleri asistleriyle bugüne dek Fenerbahçe'ye direkt 16 puan kazandırdı. Valencia'nın neredeyse tüm golleri ve asistleri takımı mağlubiyetten beraberliğe ya da beraberlikten galibiyete taşıdı.

SANTRAFORA GEÇİNCE PATLADI