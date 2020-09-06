Eran Zahavi Fenerbahçe için istemişti, 500 bin beğeni geldi!

Fenerbahçe'nin forvet transferi için en büyük aday olarak gösterilen Eran Zahavi'nin 500 bin beğeni talebi kısa süre içinde gerçekleşti...

06 Eylül 2020 Pazar - 9:36 | Son Güncelleme : 06 09 2020 - 9:41
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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin yerine gelecek yeni forvetin Eran Zahavi olması bekleniyor. İsrailli golcü, dün taraftarları heyecanlandıran bir paylaşıma imza atmıştı.
 
Eran Zahavi, Instagram hesabından kendisine ''Come to Fenerbahçe (Fenerbahçe'ye gel)'' yazan dünyaca ünlü spor sitesi 433'e ''Eğer senin yorumun 500 bin beğeni alırsa... Hadi deneyelim!'' cevabını vermişti.
 
Zahavi'nin bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırırken paylaşıma 24 saatten az bir süre içinde 580 bin beğeni geldi...
 
 
 
 

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Etiketler: Süper Lig Fenerbahçe transfer haberleri Eran Zahavi
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