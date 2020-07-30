Erdal Torunoğulları, Sandro Wagner'in menajeriyle görüştü

30 Temmuz 2020 Perşembe - 14:30
Çin'in Tianjin Teda takımından ayrılan ve boşta olan golcü futbolcu Sandro Wagner için Beşiktaş
ilk teması sağladı. Siyah-beyazlılarda Transferden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları
, 32 yaşındaki golcü futbolcunun menajeri Felix Frey’le görüşerek teklifte bulundu.
Bonservisi elinde olan yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, bu transferi 10 Ağustos'a kadar bitirmeyi hedefliyor. Çin'e transfer olduğu ilk dönemde beklentinin altında kalan Wagner, daha sonra çıktığı 15 maçta 12 gol atmıştı. Almanya
Milli Takımı'nda da 8 kez forma giyen golcü futbolcu, bu mücadelelerde 5 kez fileleri havalandırdı.