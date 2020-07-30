Erdal Torunoğulları, Sandro Wagner'in menajeriyle görüştü

Burak Yılmaz'ın ayrılmasıyla birlikte forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta Transferden Sorumlu Yönetici Erdal Torunoğulları, siyah-beyazlıların gündemine aldığı Alman golcü Sandro Wagner'in menajeri Felix Frey'le görüştü.

30 Temmuz 2020 Perşembe - 14:30
İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta hedef Wellington Nem! N'Sakala Beşiktaş'a imzayı attı Ahmet Nur Çebi: Bu sezon küme düşmenin kaldırılmasını istiyorum Domagoj Vida Ada'ya, Marcelo Guedes Beşiktaş'a Beşiktaş, Kasımpaşalı Fode Koita'nın menajeriyle görüştü

Çin'in Tianjin Teda takımından ayrılan ve boşta olan golcü futbolcu Sandro Wagner için Beşiktaş ilk teması sağladı. Siyah-beyazlılarda Transferden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, 32 yaşındaki golcü futbolcunun menajeri Felix Frey’le görüşerek teklifte bulundu.
 
Bonservisi elinde olan yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, bu transferi 10 Ağustos'a kadar bitirmeyi hedefliyor. Çin'e transfer olduğu ilk dönemde beklentinin altında kalan Wagner, daha sonra çıktığı 15 maçta 12 gol atmıştı. Almanya Milli Takımı'nda da 8 kez forma giyen golcü futbolcu, bu mücadelelerde 5 kez fileleri havalandırdı.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Erol Bulut ve Emre Belözoğlu onay verdi! Fenerbahçe ilk yabancı transferini bitiriyor... Erol Bulut ve Emre Belözoğlu onay verdi! Fenerbahçe ilk yabancı transferini bitiriyor...
Şampiyon Trabzonspor'da Sörloth'tan inanılmaz başarı!Şampiyon Trabzonspor'da Sörloth'tan inanılmaz başarı! Trabzonspor-Alanyaspor maçında Erol Bulut'a olay tepki!Trabzonspor-Alanyaspor maçında Erol Bulut'a olay tepki! Erol Bulut, Fenerbahçe'ye 2 isimle geliyorErol Bulut, Fenerbahçe'ye 2 isimle geliyor
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.