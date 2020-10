Erdoğan Demirören Golf Turnuvası'nın 3'üncüsü tamamlandı

9-11 Ekim tarihlerinde golfün gelişmesinde büyük emeği olan Kemer Country Club'ın Kurucu Başkanı Merhum Erdoğan Demirören adına 3'üncüsü düzenlenen Erdoğan Demirören Golf Kupası büyük mücadelelere sahne oldu. Yaklaşık 250 golfçünün katılım gösterdiği turnuvada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Cemal Kalyoncu, Yıldırım Demirören, Kıvanç Oktay, Ali Nuri Türker, Erhan Kamışlı ve Beyhan Benardete'nin de aralarında bulunduğu iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri yer aldı.

Mücadelelerin ardından Kemer Country Club'ta düzenlenen ödül törenine Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ve eşi Kıvanç Oktay, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile iş ve spor dünyasından önemli isimler katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 3 kategoride birden şampiyonluğa ulaşıp turnuvanın kazananı oldu. Kategorilerin birincileri şöyle:

Ladies Cat A Winner : Elif Kırçuval

Men's Cat A Winner : Mevlüt Çavuşoğlu

Ladies Cat B Winner : İrem Üzmez

Men's Cat B Winner : Baha Telli

Men's Cat C Winner : Ali İncekara

Men's Cat D Winner : Sami Özdağ

Junior Academy Course Winner: Ali Evyap

Junior 18 Holes Winner : Kemal Dedeman

Men's Nearest To The Pin : Claus Lassen

Ladies Nearest To The Pin : Elçin Sönmez

Ladies Gross Winner : Beyhan Benardete

Ladies Longest Drive : Beyhan Benardete

Men's Longest Drive : Mevlüt Çavuşoğlu

Men's Gross Winner : Mehmet Kazan

Erdoğan Demirören Golf Cup 2020 Kazananı - Mevlüt Çavuşoğlu

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: BAŞARILI, AYNI ZAMANDA HAYIRSEVER BİR İŞ ADAMIYDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erdoğan Demirören'in anısına düzenlenen golf turnuvasında açıklamalarda bulundu. Böylesine anlamlı bir turnuvaya katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Rahmetli Erdoğan Demirören, daha önce de söylemiştim, bizim ağabeyimiz gibiydi. Kendisine olan sevgimiz, saygımız karşılıklıydı. Kendisi de bizi çok sever, sayardı. Özellikle bu sahanın yapılmasında, geliştirilmesinde kendisinin çok emeği vardı. Buraya ne zaman gelsem, sahanın detaylarıyla ilgilenir, aksak yerler varsa düzeltmek için çalışırdı. Dolayısıyla golf sporunun gelişmesine de çok katkı sağladı. Başarılı, aynı zamanda hayırsever bir iş adamıydı. Ayrıca sadece golf de değil atçılık, binicilik dahil birçok spor dalının gelişmesi için de yatırımlar yapardı. Kendisini bir kere daha rahmetle anıyoruz. 2 sene önceki turnuvaya katılmıştım, iş yoğunluğu sebebiyle geçen sene düzenlenene katılamamıştım. Bugün de yoğun ve stresli bir ortamda anısını yaşatmak için turnuvaya katıldık. Bizim için de bu stresli ortamda birkaç saatliğine de olsa hem spor yapıp, hem de stresimizi attık diyebiliriz. O nedenle böylesine anlamlı bir turnuvaya katılmaktan ben de mutluluk duydum. Bu arada turnuvada derece de bekliyorum" diye konuştu.

PERVİN ERSOY: ERDOĞAN BEY'İN EN ÇOK SEVDİĞİ YERDEYİZ

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy da, 3'üncüsü gerçekleştirilen turnuvanın Erdoğan Bey'in en çok sevdiği yerde yapıldığına vurgu yaparak, "Bu sene 3'üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Çok keyifli ve güzel bir güne de denk geldi. Hepimiz buradayız. Daha doğrusu Erdoğan Bey'in en çok sevdiği yerdeyiz. Kendisi de sağlığında burayı çok sevdiği için, burayı yad etmek amacıyla, bu turnuva 3 yıldır düzenleniyor. Çok da güzel geçiyor" dedi.

"GENÇLER İÇİN ÇOK İYİ BİR ÖRNEK İDİ"

Erdoğan Demirören'in, gençlere çok iyi bir örnek olduğunun altını çizen Ersoy, "Hepimiz kendisini hem katkılarından, hem de golf sporunu çok sevmesinden dolayı tanıyor ve biliyoruz. Bunun gençlere çok iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Böyle bir turnuvanın yapılmasını ve devam etmesini hem onun anısına, hem de golf sporunu sevecek olan gençlerimiz için çok güzel bir ön adım olarak görüyorum" şeklinde konuştu.

"GOLF, HEM SAĞLIK HEM PSİKOLOJİK OLARAK İYİ HİSSETTİREN BİR SPOR"

Pervin Ersoy, golfün tüm dünyada çok sevilen, hem sağlık açısından, hem de psikolojik açıdan iyi hissettiren bir spor olduğunu vurgulayarak, "Biz golf sporunun Türkiye'de daha çok tanınmasını, tanıtılmasını istiyoruz. Ben 13 yaşındaki büyük oğlumu yaklaşık 3 yıl önce golf sporuna başlattım. O da kendi arkadaşlarına bunu tavsiye ederek, hatta otelimize davet ederek elinden geldiğince arkadaşlarına ve çevresine anlatıyor. Golf tüm dünyada çok sevilen, hem insan sağlığı açısından hem de psikolojik açıdan iyi hissettiren bir spor. O yüzden daha çok yaygınlaşmasını ve Türkiye'de tanınmasını hem şahsım, hem de bu işe gönül vermiş golfçüler adına her zaman destekliyorum" şeklinde konuştu.

KIVANÇ OKTAY: DEMİRÖREN, HER BRANŞTA ELİNDEN GELDİĞİNCE SPORA DESTEK OLMAYA ÇALIŞTI

İş insanı Kıvanç Oktay, Erdoğan Demirören Golf Turnuvası'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yine geleneksel Erdoğan Demirören Golf Turnuvası'nı yapıyoruz. Güzel bir havada gerçekleşiyor. Buraya çok emek verdi. Onun için buranın her metrekaresinde gerçekten Erdoğan Bey'in emeği var. Keşke burada olsaydı. Bu güzel günü O'nunla birlikte yaşayabilseydik. Buraya verdiği emekler için teşekkür ediyoruz" dedi.

Erdoğan Demirören'in sporun her branşına elinden geldiğince destek olduğunu ifade eden Oktay, "Sadece golf değil, burası O'nun hobisiydi açıkçası. Ama futbol ve basketbolda olduğu gibi her branşta elinden geldiğince spora destek olmaya çalıştı. Burayı da yaşattı ve çok güzel hale getirdi. Bugün burada görüyorsunuz birçok çocuk ve genç oyuncular var. Her geçen gün de golf sporu gelişiyor. Bunun için de O'na buradan tekrar şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

ERHAN KAMIŞLI: ERDOĞAN BEY'İN GOLF SPORUNA ÇOK ÖNEMLİ KATKILARI OLDU

İş insanı Erhan Kamışlı ise, Erdoğan Bey'in golf sporuna çok önemli katkıları olduğunu dile getirerek, "Bu özel bir turnuva. Sağ olsun, Erdoğan Bey'in golf sporuna çok önemli katkıları oldu. Kendisini rahmetle anıyoruz. Bende özel bir yeri var. Turnuvanın ilk senesi benim için özel bir turnuvaydı. Orada derece almıştım, çok gurur duymuştum. Bugün de kendisi adına; bu güzel insanlar ve sevdikleri bir araya geldi. Kendisini rahmetle anıyorum" dedi.

Erdoğan Demirören'in spor alanında bir çok yatırım yaptığını sözlerine ekleyen Kamışlı, şunları söyledi;

"Erdoğan Bey, spora çok yatırım yaptı. Özellikle kendisi Beşiktaşlı olduğu için bende yeri ayrı, çünkü ben de Beşiktaşlıyım. Sporun birçok dalında olmuş birisi. Son olarak golfte de çok yatırımları oldu. Biz de golfün içinde olduğumuz için O'na sevgimiz, saygımız, hürmetimiz her zaman ayrıydı. Böyle bir turnuvanın O'nun adına yapıldığı için de çok mutluyuz. Bizim de burada olup, turnuvada yer almamız harika bir duygu."