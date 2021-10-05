Ergin Ataman: Şampiyonluk vardır ama tarihe gömüldü

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY EuroLeague hakkında açıklamalarda bulundu.

05 Ekim 2021 Salı - 14:34
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Yeni sezonla ilgili TRT Spor'a açıklama yapan Ergin Ataman "Real Madrid bu sezonun en iyi kadrolarından bir tanesi, mağlubiyeti dramatize etmenin anlamı yok. Karşılarında son şampiyon Anadolu Efes vardı. Ancak biz sıkıntılarla maça çıktık. Hazır çıkamadık ve mücadele edemeden kaybettik." dedi.
 
Geçen sezon şampiyonluğu hakkında konuşan Ergin Ataman "EuroLeague gerçek anlamda başladı. Şampiyon takımız ama o bitti. Sporda geçmiş yoktur. Şampiyonluk vardır ama tarihe gömüldü. Şimdi önümüzde bakmalıyız. Önümüzde 33 tane normal sezon maçı var. İyi bir kadroyuz, çocuklar iyi çalışıyor. Bu şampiyonluğu tekrarlayabilecek miyiz? Şampiyonluk için değil, önce oralara girmek için mücadele edeceğiz. Form tutturursak, şampiyonluk için elimizden geleni yaparız." ifadelerini kullandı.
 
Barcelona'nın Sertaç Şanlı transferi ve rakiplerin kendilerine bakışı hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Ergin Ataman "Rakiplerin bize motivasyonu normal. Kendinizden güçlü takımları yenmek için daha iyi kadro yaparsınız. Geçen sene şampiyonluğa ulaşamayan takımlar, kadrolarını güçlendirdi. Barcelona finali kaybetti, bizim en önemli uzunumuzu aldı. Hem kadrolarını güçlendirmek hem de şampiyonluğu kaybettikleri rakiplerine darbe vurmak istediler. Sonuçta zor bir maraton. İddialıyız ama bizim gibi iddialı olan 9-10 takım var." açıklamasını yaptı.

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Etiketler: ergin ataman anadolu efes
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