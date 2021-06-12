Eriksen gerçeğini açıkladı: Geçen ay kendisiyle görüştüm ve...

Danimarka-Finlandiya maçında kalp krizi geçirerek yürekleri ağızlara getiren Cristian Eriksen’in durumunun stabil olduğu açıklandı. Son dakika bilgilerine göre yıldız futbolcunun menajeri ‘Eriksen hastaneye kaldırıldı eşi ve babası da onun yanında’ ifadelerini kullandı .

12 Haziran 2021 Cumartesi - 21:03
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EURO 2020 B Grubu ilk maçında Cristian Eriksen’in Danimarka - Finlandiya maçını ilk yarısında kalp krizi geçirmesi futbolseverleri bir hayli üzdü. Kariyerinde Tottenham, İnter gibi takımların formalarını giyen ve Danimarka Milli Takımı’nın en önemli futbolcularından biri olan Eriksen’in kalp krizi geçirmesi ve yıldız oyuncuya hemen müdahale edilmesi korku katsayısını git gide artırdı.
 
Sağlık ekibinin kalp masajıyla durumunun stabil olduğu açıklanan Eriksen için UEFA’nın ve Danimarka Futbol Federasyonu’nun 20:45’te bilgi vereceği öğrenilirken, 27 yaşındaki orta sahanın bilincinin açık olduğu kaydedildi.
 
Eriksen’in durumunu görür görmez takım arkadaşı için büyük bir çaba sarfeden Simon Kjaer ve diğer futbolcular büyük takdir toplarken, deneyimli ismin kızı, eşi ve kardeşinin art arda yaptığı açıklamalar yüreklere su serpti.
 
Kalp krizi geçirdikten sonra 3 dakika içerisinde yapılan müdahelenin önemine dikkat çeken doktorlar Eriksen’in iyi olacağına işaret ederken, ünlü menajerlerden Özkan Doğan’ın ‘Kendisiyle geçen ay görmüşmüştüm, hayatımda gördüğüm en efendi en dürüst insanlardan biri maçı izlerken resmen şok oldum’ ifadeleri Eriksen’in kusursuz kişiliğine ışık tuttu.
 
Beşiktaş’ın ve milli takımın eski yıldızlarından Nihat Kahveci TRT Spor’da Danimarka milli takım futbolcularının sergilediği tavırlara değinirken, Kahveci’nin ‘hareketleri on üzerinden ondu, görüntü vermek istememeleri çok yerinde bir hamleydi’ dedi.

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