Erkan Zengin Tuzlaspor'dan da ayrıldı!

Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra Tuzlaspor ile anlaşan Erkan Zengin mavi beyazlı kulüple 3 maça çıktıktan sonra bağlarını kopardı.

22 Şubat 2021 Pazartesi - 15:20
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TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da beklenmendik bir ayrılık yaşandı. Erkan Zengin'le yol ayrımına gidildi.
 
Adana Demirspor'la sözleşmesini feshettikten sonra Tuzlaspor'la anlaşan Erkan Zengin İstanbul temsilcisinden ayrılma kararı aldı. Yönetim, Erkan Zengin'in bu kararını kabul etti.
 
TFF 1. Lig'in 22. haftasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 yenmiş, Erkan Zengin ilk yarının bitimiyle birlikte oyundan çıkmıştı.
 
Tuzlaspor'da 3 maça çıkan Erkan Zengin, gol veya asist katkısı veremedi.

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Etiketler: tuzlaspor erkan zengin
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