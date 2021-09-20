Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şok sözler! 'Seni de gönderirler'

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu Galatasaray - Alanyaspor maçından sonra Fatih Terim için "Sultan Süleyman büyüktü, o da gitti" ifadelerini kullandı.

20 Eylül 2021 Pazartesi - 9:10
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Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Alanyaspor'a 1-0 yenildiği maçın ardından taraftarların gösterdiği tepkiye sinirlenen Fatih Terim'e eleştiride bulundu.
 
A Spor'da konuşan Toroğlu, "Galatasaray'da Fatih Terim istifa sesleri var. Bazı beyanatlar verip, bazı şekilde konuşursan, eski başkana inat bazı şeyler yaparsan, başkanı göndereyim diye bir şeyler yaparsan, Fatih Terim, seni de gönderirler. Sultan Süleyman büyüktü, o da gitti. Seyirciye bağırmasın diyorsun, acaba bundan önce seyirciyi bağırtma için etkisi var mıydı? Odaya giderken gördüm, Fatih'e laf attılar, tam bir şey derken kamera kesti. Bırak, Fatih Terim'in suratını ben göreyim. Bazı arkadaşlar diyor ki, Fatih Terim gibi antrenörler çekmeyin diyormuş, onlar da çekmiyormuş." mesajını verdi.

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Etiketler: fatih terim erman toroğlu
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