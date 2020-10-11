Erman Toroğlu'ndan gündemi sarsan ifadeler!

A Milli Takımımızda Kaan Ayhan'ın sakatlığını açıklayıp kamptan ayrılmasının ardından sürpriz bir olay daha yaşandı.

Milli Takım kafilesinde olduğu açıklanan İrfan Can Kahveci, Başakşehir 'in Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçında 2 gol attı ve normal olarak Rusya ile oynadığımız maçta da kadroda yer almadı.

Spor ekranlarında, kampta bir gerginlik yaşanmış olabileceği ve iki oyuncunun da bundan dolayı ayrılma kararı verme ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Erman Toroğlu da konuyla ilgili, "Kaan Ayhan ve İrfan Can'ın çekip gitmesi bazı şeylerin yanlış gittiğini gösteriyor. 'Ben milli takımda bile oynamak istemiyorum' demektir. Ben milli takım teknik direktörü olsam bir daha bunları takıma almam" yorumunu yaptı.

ŞENOL GÜNEŞ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kaan Ayhan'ın kişisel sosyal medya hesabından sakatlığını açıklayıp ayrılmasına tepki göstermişti. Güneş, "Kaan Ayhan kendi açıkladıysa, biz karışmayalım. Sosyal medyayı kaldıracağız artık, değiştireceğiz. Açıklanabilir de biz bekletiyorduk onu. Dönecek, kendi takımında tedaviye gidecek. Maç içinde bir sorunu oldu, oynama şansı yoktu. O yüzden kamptan çıktı" demişti.