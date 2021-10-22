Erol Ayhan'dan flaş Kaan Ayhan açıklaması! 'Oturup konuşuruz'

Adı sık sık Galatasaray ve Beşikta'la anılan Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan "Beşiktaş Sassuolo'yu ikna ederse, o zaman onlarla masaya oturup görüşürüz" dedi.

22 Ekim 2021 Cuma - 8:36
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Beşiktaş devre arası transfer döneminde Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu hakkında babası Erol Ayhan'dan açıklama geldi.
 
"BEŞİKTAŞ SASSUOLO'YU İKNA EDERSE..."
 
Football Italia'nın haberine göre gazetecilere demeç veren Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan şu ifadeleri kullandı: "Kaan Ayhan, Sassuolo'nun oyuncusu ama Beşiktaş Sassuolo'yu ikna ederse, o zaman onlarla masaya oturup görüşürüz. Öncelikle kulüpler arasında bir anlaşma sağlanmalı."
 
KAAN AYHAN BU SEZON 97 DAKİKA ŞANS BULDU
 
Kaan Ayhan bu sezon Sassuolo formasıyla 3 maçta 97 dakika şans bulabildi. Schalke altyapısında yetişen, Frankfurt ve Düsseldorf gibi Alman kulüplerinde top koşturan milli futbolcu, geçen yıl 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle İtalya Serie A ekibi Sassuolo'ya transfer olmuştu.

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Etiketler: kaan ayhan erol ayhan beşiktaş
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