Erol Bulut ayrılığını açıkladı!

Teknik direktör Erol Bulut, Alanyaspor'dan ayrıldığını açıkladı.

DHA 03 Ağustos 2020 Pazartesi - 13:55 | Son Güncelleme : 03 08 2020 - 14:19
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'nin yeni hocası Igor Kokoskov, İstanbul'a geliyor Süper Lig'de Hulk bombası! Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! Stopere 2 aday Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kararını verdi Fenerbahçe Kruse’nin peşini bırakmıyor

Teknik direktör Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'a veda etti. Bulut, "Aytemiz Alanyaspor'da 2019-2020 sezonu ile birlikte başlayan görevimiz, bugün itibariyle son bulmuştur" dedi.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Aytemiz Alanyaspor'da 2019-2020 sezonu ile birlikte başlayan görevimiz, bugün itibariyle son bulmuştur.

Bu göreve gelmemizde büyük emeği olan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve Aytemiz Alanyaspor yönetim kuruluna teşekkür ederim.

Futbolcu kardeşlerim, ekibim, ben, en önemlisi de bizlere her zaman destek ve inancını esirgemeyen taraftarlarımızla, 2010-2020 sezonunu birlik içinde ve çok verimli geçirdik; takımımızı Avrupa kupalarına götürme başarısı gösterdik.

Ekibim ve ben, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna, tüm futbolcu kardeşlerimize, kulüp personelimize, taraftarımıza ve Aytemiz Alanyaspor camiasına teşekkürü borç biliriz.

Aytemiz Alanyaspor'a bundan sonraki mücadelelerinde ve Avrupa kupalarında başarılar dilerim."

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Erol Bulut Alanyaspor Fenerbahçe
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Zeynep Demirel'den Volkan Demirel için "Heracles" paylaşımı! Zeynep Demirel'den Volkan Demirel için "Heracles" paylaşımı!
Burak Yılmaz ve İstem Atilla yeniden evleniyor!Burak Yılmaz ve İstem Atilla yeniden evleniyor! Ne yaptın Hakan Çalhanoğlu! İtalya bunu konuşuyor...Ne yaptın Hakan Çalhanoğlu! İtalya bunu konuşuyor... Hasan Ali Kaldırım Süper Lig takımlarının iştahını kabartıyor Hasan Ali Kaldırım Süper Lig takımlarının iştahını kabartıyor
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.