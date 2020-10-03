Erol Bulut: Birkaç görüştüğümüz oyuncu var

Süper Lig'de Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

03 Ekim 2020 Cumartesi - 21:51
İLGİLİ HABERLER
Cavani ile 2 yıllık anlaşma sağlandı Fenerbahçe 2-1 Fatih Karagümrük Napoli'de Eljif Elmas'ın koronavirüs testi pozitif Başakşehir 0-0 Göztepe Erzurumspor 0-0 Çaykur Rizespor

Süper Lig'de Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu.
 
"75 dakika iyi bir maç oldu bizim adımıza. 2-0 öndeyken, hatta maç 3-0 4-0 olmalıydı. Rakip penaltı aldı. Son 15 dakika biraz sıkıntılı geçti. Rakip ikinci bir penaltı kazandı. İkinci penaltıdan önce Papiss Cisse'ye faul vardı. Hakem farklı yorumladı."
 
"İlk penaltıya kadar iyi bir maç sergiledik. Üstüne koymamız gerekiyor. Yeterli mi diye sorarsanız, yapılan transferler, uyum süreci... İlk 75 dakika fena değil."
 
"Milli maç arası bizim adımıza iyi olacak. Eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Milli maç arasından sonra daha iyi bir Fenerbahçe seyrettirmeyi düşünüyoruz."
 
"Birkaç görüştüğümüz oyuncu var. Transfer yaşanacak gibi duruyor. Hep birlikte göreceğiz.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Kadıköy'de herkesin konuştuğu an! Maça damga vurdu! Kadıköy'de herkesin konuştuğu an! Maça damga vurdu!
Fenerbahçe - Karagümrük maçında Caner Erkin çılgına döndü!Fenerbahçe - Karagümrük maçında Caner Erkin çılgına döndü! Başakşehir'de Okan Buruk kahroldu! Hasan Ali Kaldırım detayı...Başakşehir'de Okan Buruk kahroldu! Hasan Ali Kaldırım detayı... Gaziantep'te Sumudica krizi! Yönetim toplandı...Gaziantep'te Sumudica krizi! Yönetim toplandı...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.