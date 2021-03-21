Erol Bulut: "Biz buraya beraberlik için gelmedik"

"Maça baktığımızda güzel bir maç oldu. Ekran başında taraftarların izlediği bir maç oldu. İki taraf da gol pozisyonlarına girdi. İkinci yarıda yediğimiz gol, yemediğimiz bir goldü. Sonrasında risk aldık, pozisyonlara girdik, baskılı oynadık."

"Maçın sonlarında yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik, galip bile ayrılabilirdik. Bazen bu maçlarda oluyor. Bizde biraz fazla oluyor. Son vuruşlara daha iyi konsantre olmamız gerekiyor. Nitekim önemli olan pozisyonlara da girebilmek."

"Önümüzde 10 haftalık bir süreç var ve sonuna kadar bu yarış devam edecek. Biz buraya galibiyet almak için geldik, beraberlik için gelmedik. Onu da takım en iyi şekilde gösterdi."