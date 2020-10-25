Erol Bulut en güvendiği isimleri belirledi!

Geçen sezon Bordo-Mavililer’in kaptanlığını yapan Sosa, bir başka eski Trabzon lu Novak gibi rakibi Fener’de en yakından tanıyan isimler arasında yer alıyor.

Kanarya’da oyunun liderlik görevinin verileceği Sosa’nın hem performansı hem de maç içinde vereceği kararlar, sonuca da direkt etki yapacak. Diğer tarafta 3-2 kazanılan Göztepe karşılaşmasında ilk 11’de oynayarak ilk kez Sarı-Lacivertli formayı giyen Pelkas, bu mücadelede attığı golün moraliyle Trabzon’a karşı da sahada olacak.

PELKAS VE SAMATTA GOLE YAKIN