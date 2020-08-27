Erol Bulut esti gürledi! Azarladı...

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut zaman geçtikçe sert yüzünü göstermeye başladı.

45 yaşındaki hoca dün sabah idmanında istediğini yapamayan oyuncuları bire bir uyardı.

Taktik idmanda takım ceza sahasına yerleşmişken, sağ kanattan bindiren Murat Sağlam 'a eleştiride bulunan Bulut, "Orada ortayı yapacaksın" derken, orta yerine pas tercih eden takıma "Halı sahada top oynamıyoruz" diye çıkıştı.

Bulut, "Defans arasına daha fazla koşu yapıp rakip savunmanın dengesini bozmamız gerekiyor" uyarısı da yaptı. Rodrigues ve Frey de eleştirilerden nasibini aldı. (Sabah)