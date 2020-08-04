Erol Bulut Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!

04 Ağustos 2020 Salı - 19:07
Fenerbahçe'de Erol Bulut
dönemi başlıyor. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'un başında başarılı bir grafik çizen 45 yaşındaki teknik adam, Akdeniz
ekibine veda etti ve sarı-lacivertli takımla anlaştı.
Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye imza atacak olan Erol Bulut, Almanya
'daki kısa tatilinin ardından İstanbul
'a geldi.
EŞİ UÇAKTA RAHATSIZLANDI
Erol Bulut'un eşi uçakta bir rahatsızlık geçirdi. İnişten sonra Erol Bulut, eşini görevlilerin yardımıyla tekerlekli sandalyede acil sağlık
alanına götürdü. DHA
muhabirlerinin 'Hocam hoş geldiniz, bir şey söylemek ister misiniz?' şeklindeki sorusuna Bulut; 'Şu an konuşacak durumda değilim arkadaşlar, görüyorsunuz...' diye yanıt verdi.