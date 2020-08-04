Erol Bulut Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Erol Bulut, İstanbul'a geldi. Alanyaspor ile sözleşmesi biten Bulut, dün eski takımına veda etmişti. Sarı-lacivertli takımın, önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

04 Ağustos 2020 Salı - 19:07
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Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi başlıyor. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'un başında başarılı bir grafik çizen 45 yaşındaki teknik adam, Akdeniz ekibine veda etti ve sarı-lacivertli takımla anlaştı.
 
Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye imza atacak olan Erol Bulut, Almanya'daki kısa tatilinin ardından İstanbul'a geldi. 
 
EŞİ UÇAKTA RAHATSIZLANDI
 
Erol Bulut'un eşi uçakta bir rahatsızlık geçirdi. İnişten sonra Erol Bulut, eşini görevlilerin yardımıyla tekerlekli sandalyede acil sağlık alanına götürdü. DHA muhabirlerinin 'Hocam hoş geldiniz, bir şey söylemek ister misiniz?' şeklindeki sorusuna Bulut; 'Şu an konuşacak durumda değilim arkadaşlar, görüyorsunuz...' diye yanıt verdi.

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