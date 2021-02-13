Erol Bulut: 'Futbolcularımı rahat bıraksınlar'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

13 Şubat 2021 Cumartesi - 22:06
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Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
 
İşte Erol Bulut'un sözleri;
 
İki farklı devre oynadık. 130 dakika maç oynadık 2 gün önce. 140 kilometre koştuk. Ozan ve Sosa çok koştu. Mesut 80 dakika oynadı aylar sonra
 
RAKİP ÜSTÜMÜZE GELDİ
 
Orta saha üçlümüz çok yoruldu. Yorulunca rakip üstümüze geldi. Attıkları 1 gol vardı.
 
ERKEN BİTİREBİLİRDİK
 
Aslında biz ilk yarıda işimizi, yakaladığımız pozisyonlarla erkenden bitirebilirdik. Nitekim olmadı. İkinci yarıda yorgunluğun belirtileri vardı, kupa maçının. Futbolcularımı mücadeleden ötürü tebrik ediyorum
 
BELKİ GÜZEL FUTBOL OYNAMIYOR
 
Burada sorumluluk bana ait. Takım zaman zaman belki güzel futbol oynamıyor. Sonuçları aldığımız maçlar oldu. İyi oynadığımız maçlar oldu. İyi oynayacaklarımız da olacak. 3 günde 1 ve üst üste maçlar oynanıyor. Üst üste maçlara alışık değiliz
 
HERKES ELEŞTİREBİLİR AMA
 
Beni herkes eleştirebilir. Sadece bel altı olmaması gerekiyor. Bu olduğu zaman olay farklı yöne gider. Öyle eleştiriler de aldım ama ağzımı açmadım.
 
FUTBOLCULARIMI RAHAT BIRAKSINLAR
 
Biz oyuncularla birlikte en iyimizi vermeye çalışıyoruz, veriyoruz. Karakterli futbolcularım var. Beni herkes eleştirebilir. Yanlış değişiklik yapmış olabilirim, 11'im yanlış olabilir. Hepsi benim. Futbolcularımı rahat bıraksınlar

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