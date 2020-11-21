Erol Bulut: Gelecek hafta daha farklı 11 olmalı

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

21 Kasım 2020 Cumartesi - 19:22
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Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu.
 
"İstediğimiz performansı sergileyemedik"
 
"Milli maçlardan sonra maçlar zor oluyor. Futbolcular tam performans olarak üst seviyede olamıyorlar. Maça baktığımızda, istediğimiz performansı sergileyemedik. İyi yaptığımız bir şey oldu. Pozisyonları iyi değerlendirdik. Güzel galibiyetti. Futbolcularıma tebrikler."
 
"Baskı kurdular"
 
"Rakibe pozisyon verdik. Baskı kurdular. Üzerimize gelmelerine izin vermememiz lazım. Çalışmalara devam edeceğiz."
 
Rotasyon mesajı
 
"25 futbolcum var. Hepsi hazır olmalı. Herkese şans gelecek, en iyi şekilde değerlendirmeliler. Gelecek hafta daha farklı 11 olmalı. Keşke hepsi iyi olsa, en iyi olay bu. Bu şekilde sezon sonuna kadar devam edecek. Çok maç var. Sakatlıklar, kart cezaları olacak. 7 futbolcumuz yoktu bugün. Burada olanlar en iyi performanslarını gösterdiler."

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