Erol Bulut kararını verdi! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde...

Sarı kırmızılıların hocası, rakip Fenerbahçe de olsa ideal 11’inde ve sisteminde değişiklik yapmayacak. Oyun a temkinli başlayacak olan Erol Bulut en önemli gol silahı olan Samatta’yı ikinci yarıda oynatacak ve Tanzanyalı’nın performansı derbinin anahtarı olacak.

G.Saray ile Fenerbahçe arasında bu akşam saat 19.00’da oynanacak derbi maçta gözler öncelikle iki takımın teknik patronlarında olacak. Fatih Terim ile Erol Bulut’un görev vereceği futbolcular ve oyun taktikleri karşılaşmanın kaderinde belirleyici rol oynayacak. Dev karşılaşma öncesi Florya ve Samandıra ’dan gelen haberlere göre iki hoca da planlarını mutlak galibiyet üzerine kurdu.

Taylan Antalyalı yine önliberoda

Ev sahibi Galatasaray ’ın teknik direktörü Fatih Terim, rakip her ne kadar Fenerbahçe de olsa ideal 11’inde ve sisteminde değişiklik yapmayacak. Sarı kırmızılı takım her zaman benimsediği ofansif oyun anlayışıyla mücadele edecek ve orta sahada baskı kurarak rakibi hataya zorlayacak. Taylan yine önliberoda, Younes Belhanda ve Emre Kılınç ise 8 numara gibi oynayacak. Kanatlardaki Feghouli ve Arda Turan da santrfor Falcao’yu topla buluşturacak.

Mame Thiam santrforda başlayacak

F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un ise maça temkinli başlayıp ikinci yarıda Ferdi-Samatta hamlesiyle sonuca gitmesi bekleniyor. Özellikle maç ve kondisyon eksikliği olan Samatta’dan maksimum verim almak isteyen Bulut, yıldız golcüyü mücadelenin ikinci yarısında oyuna sokmayı planlıyor. Antrenmanlarda Thiam’ı santrforda, Mert Hakan’ı forvet arkasında oynattı. Derbinin ikinci yarısında gidişata göre Ferdi ve Samatta’nın oyuna dahil etmesi bekleniyor.