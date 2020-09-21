Erol Bulut maç sonrası açıkladı! Forvet, transfer, gol...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

21 Eylül 2020 Pazartesi - 22:53
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Erol Bulut'un açıklamaları şu şekilde;
 
Skora baktığımızda alınan sadece 1 puan var. İlk yarı istediğimiz gibi gitmese de ikinci yarı daha baskılı oynamaya çalıştık. Böyle bir tablo ile karşılaşacağımızı biliyorduk. Kalemize hiç gelmediler. Kontraataklarla gelmeye çalıştılar ama biz ona izin vermedik. Pozisyon verdiğimizi hiç hatırlamıyorum.
 
'ÇALIŞTIKLARIMIZI DAHA İYİ UYGULAMALARI GEREKİYOR'
 
Rakip 15 kişi 9 kişi oynadı, onları değerlendiremedik. Yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Çalıştığımız pozisyonları futbolcu arkadaşlarımız daha iyi uygulamaları gerekiyor. Uzun bir maraton, çalışmalarımıza devam edeceğiz.
 
'YETERSİZİZ, İSTEDİKLERİMİZİ YAPSAYDIK...'
 
Üretkenlik açısından yetersiziz. Böyle rakiplere karşı çalıştığımız opsiyonlar vardı ama bunları iyi uygulayamadık. Antrenmanda çalıştığımız şeyleri sahada da uygulamamız gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda bu düzeni kurmamız gerekiyor. Bu maça baktığımızda yetersiziz. İstediklerimizi sahaya yansıtsaydık bugün skor farklı olurdu.

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