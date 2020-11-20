Erol Bulut Novak'ı hatırladı!

Caner Erkin'in milli takımda art arda forma giymesi Erol Bulut'u Novak hamlesine itti

20 Kasım 2020 Cuma - 10:25
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'den flaş hamle! Sürpriz isim... 9. maçta 5. mağlubiyet! Jose Sosa ve Samatta'dan müjdeli haber! Mert Hakan Yandaş'a gün doğdu Sahalara döneceği tarih belli oldu

Erol Bulut, Gençlerbirliği maçının kadrosunu belirlerken Milli görevden dönen oyuncularının durumlarına göre karar verecek. Bu isimlerin başında Caner Erkin geliyor.
 
32 yaşındaki oyuncu, Hırvatistan ile oynanan hazırlık maçında 45 dakika, Rusya ve Macaristan karşılaşmalarında ise 90'ar dakika süre aldı. Tecrübeli sol bek, Fenerbahçe'ye yorgun bir şekilde döndü. Filip Novak ise Çekya'nın oynadığı maçların sadece ilkinde 45 dakika sahada kalırken, son iki mücadelede yedek bekledi. Erol Bulut, bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş derbisini de düşünerek cumartesi günü Caner Erkin'i dinlendirip Novak'ı sahaya sürebilir.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: erol bulut novak caner erkin fenerbahçe
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
'Fatih hocaya sözümüz var' demişti! Yeni adresi Galatasaraylıları şok etti 'Fatih hocaya sözümüz var' demişti! Yeni adresi Galatasaraylıları şok etti
İngilizler müzmin sakatı Beşiktaş'a yazdı!İngilizler müzmin sakatı Beşiktaş'a yazdı! Luicano 'Yeni Neymar'ı' Fenerbahçe'ye getiriyorLuicano 'Yeni Neymar'ı' Fenerbahçe'ye getiriyor Geçen yıl Fatih Terim açıklamıştı! Yılın takası gerçekleşiyorGeçen yıl Fatih Terim açıklamıştı! Yılın takası gerçekleşiyor
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.