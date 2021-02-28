Erol Bulut'tan açıklama! 'Samandıra'ya gelmeniz gerekiyordu'

Trabzonspor galibiyetinden sonra açıklamalarda bulunan Erol Bulut, 'baskı' hakkında ""O zaman Samandıra'ya bir gelmeniz gerekiyordu." dedi.

28 Şubat 2021 Pazar - 22:09
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Süper Lig'de Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu.
 
"Oyunun genelinde çok pozisyona girdik. 6 pozisyona girdik. İlk yarıda işi en az 2-0 ile bitirmemiz gerekiyordu. Bazı şansları değerlendiremiyorsunuz. Futbol..."
 
"Hocam üzerinizde büyük bir baskı vardı. Takımı nasıl hazırladınız bu maça?" sorusuna Erol Bulut: "O zaman Samandıra'ya bir gelmeniz gerekiyordu..." cevabını verdi.
 
"Oyuncularımızla görüşüp minimum hata yapmalarına, doğruları yapmalarına yönelik konuşuyoruz. Bu maçta da minimum hata yapmaya özen göstererek maçı aldık. Her mağlubiyetten sonra moraller bozuluyor doğal olarak. Hele de şampiyonluk için oynuyorsanız... Fenerbahçe her maçı kazanmak için çıkıyor ama maalesef mağlubiyetler oluyor, bu futbolda var."
 
"14 lig maçı var. 14 lig maçında her şey olabilir. Herkes her şeyi eşit görmese de ben eşit görüyorum."

 

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Etiketler: erol bulut fenerbahçe
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