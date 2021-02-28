Erol Bulut'tan açıklama! 'Samandıra'ya gelmeniz gerekiyordu'

"Oyunun genelinde çok pozisyona girdik. 6 pozisyona girdik. İlk yarıda işi en az 2-0 ile bitirmemiz gerekiyordu. Bazı şansları değerlendiremiyorsunuz. Futbol..."

"Hocam üzerinizde büyük bir baskı vardı. Takımı nasıl hazırladınız bu maça?" sorusuna Erol Bulut: "O zaman Samandıra 'ya bir gelmeniz gerekiyordu..." cevabını verdi.

"Oyuncularımızla görüşüp minimum hata yapmalarına, doğruları yapmalarına yönelik konuşuyoruz. Bu maçta da minimum hata yapmaya özen göstererek maçı aldık. Her mağlubiyetten sonra moraller bozuluyor doğal olarak. Hele de şampiyonluk için oynuyorsanız... Fenerbahçe her maçı kazanmak için çıkıyor ama maalesef mağlubiyetler oluyor, bu futbolda var."