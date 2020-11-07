Erol Bulut'tan hata vurgusu: Kenardan girenler...

" Basit hatalar yapmamamız gerektiğini söyledim. Bugün o hatalardan çok yaptık. Bugün yakaladığımız net pozisyonları değerlendiremedik. Konyaspor'un golünden sonra dağınık oynamaya başladık. Oyun a girenler de bir şey veremedi."

"Bu maçtan ders çıkarmamız lazım. Hatalarımızdan ders almamız lazım. Biz birlikte kazanırız, bugün birlikte kaybettik. Ama yine birlikte kazanmaya devam edeceğiz."

"Futbolda ortalar önemli ama sürekli ortalarla gol atılacak diye bir şey yok. Maalesef bugün çalıştığımız opsiyonları futbolcularımız sahaya yansıtamadı. İstediğimiz oyun da ortaya çıkmadı."