Erol Bulut'tan hata vurgusu: Kenardan girenler...

Süper Lig'de Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu

07 Kasım 2020 Cumartesi - 22:02
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Süper Lig'de Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu
 
" Basit hatalar yapmamamız gerektiğini söyledim. Bugün o hatalardan çok yaptık. Bugün yakaladığımız net pozisyonları değerlendiremedik. Konyaspor'un golünden sonra dağınık oynamaya başladık. Oyuna girenler de bir şey veremedi."
 
"Bu maçtan ders çıkarmamız lazım. Hatalarımızdan ders almamız lazım. Biz birlikte kazanırız, bugün birlikte kaybettik. Ama yine birlikte kazanmaya devam edeceğiz."
 
"Futbolda ortalar önemli ama sürekli ortalarla gol atılacak diye bir şey yok. Maalesef bugün çalıştığımız opsiyonları futbolcularımız sahaya yansıtamadı. İstediğimiz oyun da ortaya çıkmadı."

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