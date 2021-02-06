Erol Bulut'tan ilk açıklama! 'Haftalardır...'

Galatasaray maçına çıkmaya hazırlanan sarı lacivertlilerde Erol Bulut "Haftalardır iyi giden bir Fenerbahçe var" dedi.

06 Şubat 2021 Cumartesi - 18:34
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Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Galatasaray ile oynanacak derbiden önce açıklamalarda bılundu.
 
Galatasaray karşısına eksiklerle çıkmalarının kendileri için sorun olmayacağını ifade eden Erol Bulut, "Bu maçlar her zaman farklı maçlar. Takımımızda yeterince bu tip maçları oynamış futbolcular var. Derbilerin havasını çok iyi biliyoruz ve biz de takımımızı çok iyi motive ettik" dedi.
 
Galatasaray karşısında liderliklerini korumak istediklerini vurgulayan Erol Bulut, "Bugün takımımızdan beklentilerimiz en üst düzey mücadele ve istediğimiz 3 puan. Haftalardır iyi giden bir Fenerbahçe var. Herkesin gözünde farklı gözükse de biz sonuçları istediğimiz şekilde alıyoruz. Liderliğimizi korumak istiyoruz." şeklinde konuştu.

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