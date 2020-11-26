Erol Bulut'tan kötü haber! "3-4 haftalık bir sorun yaşayacağız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut , Süper Lig'in 10. haftasında sahalarında oynayacakları Beşiktaş maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erol Bulut, hayatını kaybeden Diego Armando Maradono'nın vefatıyla ilgili konuşarak sözlerine başladı. Daha sonra Beşiktaş derbisi ile ilgili konuştu. Erol Bulut'un en çok dikkat çeken sözleri ise sakatlandığı açıklanan Mbwama Samatta'yla ilgili oldu. Tecrübeli hoca, Samatta'nın son durumu hakkında konuştu.

İŞTE EROL BULUT'UN AÇIKLAMALARI;

Bir dünya yıldızı aramızdan ayrıldı. Futbolun başı sağ olsun. Olympiakos döneminde güzel bir anımız olmuştu. 2005-06 yılında şampiyon olduğumuzda kulüp onu davet etmişti. Isınmaya çıktığımızda ısınamamıştık çünkü Maradona bütün topları tribüne atmıştı...

18 transfer yaptık. Kolay değil bir anda yüksek performans beklemek. Süreci iyi yönettik. Şu anda 20 puanımız var, 2. sıradayız. Daha iyi olabilirdi ama şu anda durumdan memnunuz. Birkaç sakat ve hasta futbolcumuz var. Onlar da takıma hızlı bir şekilde gelecek...

Valencia şu anda takıma dönmedi. 1-2 gün içerisinde Türkiye'ye dönecek. Gökhan bugün antrenmana çıkacak. Maça birkaç gün daha var. İnşallah bir sıkıntısı olmaz ve hafta sonunda bizimle olur.

DERBİ AÇIKLAMASI

Tabii ki eksiklikler her iki takımda da var. Sakatlıklar, cezalılar oluyor. Elimizdeki futbolcuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu haftada elimizden gelen en iyisini yaparak 3 puanı alarak ilerlemek istiyoruz. Herkes Fenerbahçe'nin transferini konuşuyor ama Beşiktaş ve Trabzonspor 'a baktığımızda 12-13 transfer yaptı. Herkes performansı ve kaliteyi yükselmeyi düşünerek transfer yapıyor. Bizim kalitemiz belli, biz üzerine koymaya çalışıyoruz. Bu hafta iyi bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah 3 puanı alan taraf biz olacağız.

SAMATTA'NIN SAKATLIĞI

Samatta'yı biz maçta 60 dakika oynattık. Hafta sonu olan maçı düşünerek oyundan aldık. Ama maalesef sakatlığı ile ilgili 3-4 haftalık bir sorun yaşayacağız. Bizim için çok değerli. İhtiyacımız olan bir futbolcu. İnşallah kısa zamanda sahalara dönecektir.