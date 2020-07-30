Erol Bulut'tan kupa finali sonrası flaş Fenerbahçe açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor 'a 2-0 mağlup olan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut , maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Maçı değerlendiren Erol Bulut, "Güzel sezonu kupayla taçlandırmak istiyorduk, maalesef olmadı. Golü atan işi götürecekti, Trabzonspor daha şanslıydı. Güzel sezon yaşadık, bundan sonrasına hep beraber bakacağız." dedi.

Erol Bulut, "Fenerbahçe ile anlaştınız mı?" sorusuna "Önümüzdeki günlerde gereken açıklamayı yapacağız, kariyerimin ilerleyen yıllarını nasıl değerlendireceğimin açıklaması gelecek. Birkaç gün kafayı dinleyeceğim" şeklinde yanıt verdi.