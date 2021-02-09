Maç sonrası Bulut ve Kocaman'dan açıklamalar!

Erol Bulut'un maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Maç bizim kontrolümüzde başladı. Rakip savunmadaydı. Hatta 120 dakika boyunca savunma yaptılar. Basit hatadan gol yedik. Kırmızı kart da olunca 70 dakika eksik oynadık. 1-1'den sonra Gulbrandsen orta yapmak istedi ama gol oldu. Biraz da şanslılardı.

Kupadan elenmek istemiyorduk. Bu sözler de o yüzden hiçbir şey ifade etmiyor. Artık bu maçı unutup, Karagümrük maçına hazırlanmamız lazım.

Aykut Kocaman ise şu ifadeleri kullandı:

Soyunma odası 120 dakika sonunda Göztepe maçını düşündürecek durumda. Özgüveni azalmış bir takım olarak sezonun en büyük şampiyonluk adayı karşısında turu geçen taraf olmak bizim için umut verici. Geçişlerden sonraki hücum performansı daha çok oyuncu performanslarıyla ilgiliydi. Bu anlamda maçın oyuncuların maçı olduğunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin tarzını zaten biliyorduk ve buna göre önlemler alıp başarılı olduk. Hakemin çeşitli hatalarına rağmen, gol pozisyonundaki itirazımı geri alıyorum. Cemali'nin pozisyonunda faul olmadığını söyleyebilirim.



