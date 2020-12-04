Erol Bulut'tan Mert Hakan'a özel motivasyon

Derbiden ağır hasarlı çıkan Erol Bulut, öğrencisi Mert Hakan'la özel bir görüşme yaptı.

04 Aralık 2020 Cuma - 12:15
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Jose Sosa'nın performansından memnun olmadığı için pazar günkü Denizlispor karşılaşmasında Mert Hakan'ı görevlendirecek olan Erol Bulut, oyuncusuyla motivasyon konuşması yaptı.
 
Usta hocanın, idman sonrası odasına çağırdığı Mert'e "Senden tamamen maça odaklanmanı istiyorum. Düzenli olarak forma giymek istiyorsan işte sana fırsat! Kendini göster elinden geleni yap, formayı bir daha çıkarma" dediği belirtildi.
 
26 yaşındaki orta saha oyuncusunun da "Merak etmeyin hocam. Gayet formdayım ve futbola açım" diyerek Bulut'a başarı sözü verdiği kaydedildi.
 

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Etiketler: mert hakan erol bulut
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