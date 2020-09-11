Erol Bulut'tan Sosa'ya övgü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut , 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Bulut'un açıklamaları: "Oyunun gidişatına baktığımız zaman, ortada olan bir oyun vardı. İlk yarıda yakaladığımız bazı pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyordu. Yakaladığımız bir penaltı var, penaltı kaçtıktan sonra oyun biraz daha değişti gibi. Maçtan önce söylemiştim zor bir deplasman olduğunu. Rize 'de her zaman büyük takımlar biraz sıkıntı yaşayabiliyor. Çünkü gerçekten iyi bir takım kurmuş Rizespor , onları tebrik ediyorum.

'Golü atamıyorsanız, yiyorsunuz'

İkinci yarıda rakip, yakaladığı bir pozisyonda 1-0 öne geçti. Zaten 'Golü atamıyorsanız, yiyorsunuz.' böyle güzel bir laf vardır. Futbolcularımın iki katı daha enerji sarf etmeleri gerekiyordu bu maçı çevirmek için, bunu başardılar. Kendilerini tebrik ediyorum.

'Sosa çok kaliteli bir oyuncu'

Sosa çok değerli ve kaliteli bir futbolcu. Oyunun gidişatını her zaman değiştirebilecek bir futbolcu. 45 dakika oynama şansı yoktu, 15-20 dakika oynatabilirdik. O yüzden onu son 15 dakikada sahaya attık. Bizi rahatlattı topu tutmasıyla.'

'Penaltı doğru karar'

Enner Valencia kafa topuna çıktı, Çaykur Rizesporlu defans oyuncusu da dirseğiyle yüzüne temas ediyor, ceza alanında olunca penaltı oluyor, kural böyle."