Erol Bulut transferi istemedi veto etti!

Fenerbahçe Fatih Karagümrük'ün kanat oyuncusu Brahim Darri ile her konuda anlaşmıştı. Erol Bulut göreve gelmesinin ardından bu transferi veto etti.

10 Ağustos 2020 Pazartesi - 9:41 | Son Güncelleme : 10 08 2020 - 9:46
İLGİLİ HABERLER
Fransız devi Luiz Gustavo için gözünü kararttı! İşte o rakam Fenerbahçe’de gündem Eric Bailly Fenerbahçe’de Mehmet Ekici ile yollar ayrılıyor, işte yeni adresi... Fenerbahçe Barış Sungur transferini açıkladı Mert Hakan Yandaş'ın konuşmalarını sızdıranlara hapis cezası yolda!

Fenerbahçe'de Erol Bulut takımla birlikte antrenmanlara başlarken bir taraftanda yeni sezon transferleri için Emre Belözoğlu ile sürekli toplantı halinde. Sarı-Lacivertli takımın yeni hocası daha önce prensip anlaşmasına varılan Karagümrüklü Brahim Darri transferini veto etti.
 
Emre Belözoğlu anlaşmıştı!
 
Yeni sportif direktör Emre Belözoğlu Karagümrük forması giyen Darri için 1 milyon bonservis ve oyuncuyla 3 yıllık imza konusunda anlaşma sağlanmıştı. Hatta Belözoğlu oyuncunun sosyal medya hesabına da müdahale etmiş ve gereksiz paylaşımları sildirmişti.
 

SÜPER LİG'DE TARİHE GEÇEN SERİLER

 
 
Erol Bulut Darri'yi istemedi!
 
Karagümrük Başkanı Süleyam Hurma Fanatik'e yaptığı açıklamada Brahim Darri transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Ancak Erol Bulut, Darri için yetersiz raporu verince Fenerbahçe bu transferi şimdilik rafa kaldırdı.
 
Darri şokta!
 
33 maçta 4 gol atan ve yeni sezonda Fenerbahçe forması giymeye hazırlanan 26 yaşındaki Hollanda'lı oyuncunun Bulut'un kararı sonrası şaşkına döndüğü belirtiliyor. Darri'nin formasını giydiği Karagümrük Play-Off finalinde Adana Demirspor'u yenerek Süper Lig'e yükselmişti. (Fanatik)
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Fenerbahçe Erol Bulut Brahim Darri
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da 3 isim gözden çıkarıldı! Kasada kalacak rakam... Galatasaray'da 3 isim gözden çıkarıldı! Kasada kalacak rakam...
Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! 6. imza yolda...Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! 6. imza yolda... Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Galatasaray'ın eski yıldızı...Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Galatasaray'ın eski yıldızı... Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde! Alpaslan Öztürk'ün menajeri açıkladıGalatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde! Alpaslan Öztürk'ün menajeri açıkladı
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.