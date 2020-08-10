Erol Bulut transferi istemedi veto etti!

Fenerbahçe'de Erol Bulut takımla birlikte antrenmanlara başlarken bir taraftanda yeni sezon transferleri için Emre Belözoğlu ile sürekli toplantı halinde. Sarı-Lacivertli takımın yeni hocası daha önce prensip anlaşmasına varılan Karagümrüklü Brahim Darri transferini veto etti.

Emre Belözoğlu anlaşmıştı!

Yeni sportif direktör Emre Belözoğlu Karagümrük forması giyen Darri için 1 milyon bonservis ve oyuncuyla 3 yıllık imza konusunda anlaşma sağlanmıştı. Hatta Belözoğlu oyuncunun sosyal medya hesabına da müdahale etmiş ve gereksiz paylaşımları sildirmişti.

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Erol Bulut Darri'yi istemedi!

Karagümrük Başkanı Süleyam Hurma Fanatik 'e yaptığı açıklamada Brahim Darri transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Ancak Erol Bulut, Darri için yetersiz raporu verince Fenerbahçe bu transferi şimdilik rafa kaldırdı.

Darri şokta!