Erol Bulut'un sözleşmesinde özel madde! İstifa için...

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un sözleşmesinde "İlk yarıda ilk 4'e girilmezse tek taraflı fesih" maddesinin bulunduğu öğrenildi.

22 Aralık 2020 Salı - 8:10 | Son Güncelleme : 22 12 2020 - 8:15
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Fenerbahçe'de son haftaların en çok tartışılan ismi hiç kuşkusuz teknik direktör Erol Bulut Başakşehir'e de kaybedilmesi durumunda görevden alınması beklenen genç hocanın sözleşmesiyle ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.
 
Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertli yönetim Bulut'un sözleşmesine "İlk yarıda ilk 4'e girilmezse tek taraflı fesih" maddesi koydurdu. Sezon sonunda takım şampiyon olamazsa da fesih maddesi devreye girecek. Erol Bulut'un 2022'ye kadar sözleşmesi var.
 
BULUT UÇURUMUN KENARINDA
 
Koç döneminde göreve getirilen 4. teknik direktör olan Erol Bulut'un sezonu bitirme ihtimali düşük gözüküyor..
 

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Etiketler: erol bulut fenerbahçe erol bulut sözleşme
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