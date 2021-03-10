Ersan İlyasova'nın yeni takımı Utah Jazz oldu

Milwauke Bucks ile bağlarını koparan Ersan İlyasova, Utah Jazz ile anlaşamaya vardı.

10 Mart 2021 Çarşamba - 11:32
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Kasım ayında Milwauke Bucks'tan ayrılan milli basketbolcu Ersan İlyasova, yeni takımını buldu. 33 yaşındaki oyuncu, şu anda NBA'in en iyi derecesine sahip olan Utah Jazz ile anlaşmaya vardı. Ersan'ın veteran minimum sözleşmeye imza atacağı ve kısa süre içinde parkedeki yerini alacağı kaydedildi. Geçen sezon 15.7 dakika süre alan tecrübeli basketbolcu, 6.6 sayı ve 4.8 ribaunt ortalamaları tutturmuştu. Utah Jazz; Bucks, Pistons, Magic, Thunder, 76ers ve Hawks'ın ardından Ersan'ın kariyerindeki 7. takım olacak.

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Etiketler: ersan ilyasova utah jazz
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